Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

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Провакцинировать от коронавируса 60–70% населения России возможно будет к началу второй половины года, сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, после этого можно будет снять значительную часть ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19.

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60–70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела", – цитирует его РИА Новости.

Медик подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, поскольку пока еще недостаточное количество людей имеет иммунитет к коронавирусу.

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне рассказала о вакцинации от коронавируса в РФ. По ее словам, в стране развернуты более 2 тысяч прививочных пунктов. Их число постоянно растет, за счет чего в первом квартале 2021 года власти рассчитывают охватить вакцинацией порядка 20 миллионов россиян.