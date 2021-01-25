Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к "Спутнику V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инструкция к вакцине против коронавируса "Спутнику V" не запрещает делать прививки онкобольным, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Есть только указание о применении <...> с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунную функцию", – рассказал Гинцбург РИА Новости.

Как уточняется, в новой редакции инструкции к препарату есть пункт, в котором указано, что вакцину следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно.

"Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", – добавил Гинцбург.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на данный момент развернуто более 2 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. По ее словам, на момент поручения президента о переходе к массовой вакцинации в стране было готово 1 300 пунктов для введения препарата.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.

Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками. По его мнению, "Спутник V" имеет лучшие результаты в сравнении с другими препаратами на схожей платформе.

