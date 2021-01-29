Ракова напомнила, когда в Москве выявили первого пациента с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Первый случай коронавируса в Москве был выявлен 29 февраля 2020 года. Об этом в эфире телеканала "НТВ" рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Первого пациента забыть невозможно. Символично, что это случилось 29 февраля – в день, который бывает раз в четыре года. Буквально за считанные часы отработали всю технологию выявления контактных лиц, которую затем положили в основу работы с ковидными больными", – вспомнила Ракова.

Она добавила, что в городе за короткое время получилось сформировать эффективную систему для борьбы с COVID-19. Ракова также напомнила, что Оперативный штаб был создан 28 января прошлого года.

"За три–четыре недели нам удалось создать полноценную систему оказания медпомощи в Москве: перепрофилировать 20 тысяч коек под работу с коронавирусом, развернуть уникальную систему ведения пациентов на амбулаторном уровне – создать телемедицинский центр, укомплектовать выездные бригады поликлиник", – подчеркнула заммэра.

По ее словам, в городе первыми приняли решение бесплатно выдавать препараты для лечения на дому. Также были созданы круглосуточные КТ-центры для диагностики коронавируса.

"Если говорить военным языком, мы создали опорную сеть сортировочных центров, которые обеспечивают баланс между поликлиникой и стационаром", – рассказала Ракова.

Также московские медики смогли вылечить от коронавируса более 550 тысяч пациентов в осенне-зимний период, отметила заммэра.

"Созданная, отработанная система позволила нам без закрытия города, с сохранением объема плановой и экстренной помощи по другим нозологиям оказать помощь в осенне-зимний период более чем 550 тысяч москвичей. Это, конечно, беспрецедентная история", – добавила она.

Ранее Ракова сообщила, что в связи с устойчивым трендом снижения заболеваемости коронавирусом и сокращением госпитализаций пациентов с COVID-19 с 28 февраля к своей обычной работе вернутся пять перепрофилированных стационаров. Речь идет о больницах имени Иноземцева, имени Юдина, больнице № 51, втором корпусе больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии.

