В Москве увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к COVID-19

Фото: Москва 24
В столице увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает Оперштаб.
"Мы благодарны москвичам, которые помогают спасать жизни пациентов в тяжелом состоянии, и делаем все возможное, чтобы донорам было удобно и просто сдать плазму", – отметила вице-мэр.
По ее словам, теперь сдать плазму можно в семи пунктах: в Центре крови имени Гаврилова, НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ № 52, ГКБ имени Кончаловского, Центре крови имени Гаврилова, Службе крови ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ № 67 имени Ворохобова.
Горожанам напомнили, что донорами плазмы крови могут стать вылечившиеся от коронавируса. Плазма используется в лечении COVID-19. Желающим необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870 45 16.
Ранее Ракова сообщила, что около 1,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы в октябре. По ее словам, данный показатель вырос в два раза по сравнению с сентябрьским, когда плазму сдали 699 москвичей. Отмечается, что переливание плазмы увеличивает выживаемость на 19 процентов. При этом почти в два раза снижается необходимость переводить больного на аппарат ИВЛ.
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