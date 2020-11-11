Рекордное число москвичей стало донорами плазмы в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 1,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы в октябре. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что данный показатель вырос в два раза по сравнению с сентябрьским, когда плазму сдали 699 москвичей.

"Всего донорами антиковидной плазмы в Москве стали уже почти 5 тысяч человек, причем около 12 процентов сдавали плазму несколько раз. Хочется поблагодарить каждого, кто поделился этим ценным компонентом. Вы помогаете врачам спасти жизни людей", – сказала вице-мэр.

Отмечается, что переливание плазмы увеличивает выживаемость на 19 процентов. При этом почти в два раза снижается необходимость переводить больного на аппарат ИВЛ.

Инициативу "Доноры надежды" поддержали 39 социальных работников. Они сдали плазму с антителами к коронавирусу. Узнать все подробности о том, как стать донором, можно по телефону +7 (495) 870-45-16.

Ранее Ракова сообщала, что плазму крови переболевших коронавирусом будут использовать во всех больницах Москвы.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. В Москве диагностировали 4 477 случаев.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.

