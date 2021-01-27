Собянин: запас коечного фонда позволяет вернуть часть клиник в прежний формат работы

12:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Двойной запас коечного фонда позволяет вернуть часть перепрофилированных на лечение коронавируса московских клиник в прежний формат работы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке.
"В целом, ситуация в городе постепенно улучшается. Понятно, что надо быть крайне осторожным, соблюдать все меры санитарной безопасности. Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда, и постепенно будем освобождать от ограничений город, которые были введены", – заявил мэр Москвы.
Собянин напомнил, что в Москве с 27 января снимаются ограничения на работу предприятий общепита в ночное время. Кроме того, предписание для работодателей о переводе 30% работников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.
Такие ослабления чреваты рисками в плане ухудшения эпидемиологической ситуации, но, по мнению Собянина, ресурсов столичного здравоохранения должно хватить на их минимизацию.
"Запас коечного фонда, запас работы всей медицинской системы достаточный, чтобы идти с открытыми глазами на эти риски, потому что мы экономику города бесконечно держать закрытой не можем. Это и доходы граждан, и социальное самочувствие, и функционирование города, и, в конечном счете, налоги, которые идут на то же самое здравоохранение. Город должен нормально жить, и при первой возможности мы, конечно, должны ограничения снимать", – отметил мэр.
Ранее Собянин выразил надежду на снятие в текущем году всех ограничений, введенных в Москве из-за пандемии COVID-19. Он добавил, что этот год будет непростым из-за предстоящих выборов в Государственную думу, которые подразумевают проведение массовых мероприятий по голосованию и нагрузку на правоохранительные органы.
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