Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке.

Мэр назвал новую подстанцию одной из лучших в городе. Ее построили в составе второй очереди, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.

Отмечается, что большую часть первого этажа подстанции занял гараж на шесть машин с системами обеззараживания автомобилей. Также на первом этаже расположились медицинские кабинеты для предрейсовых осмотров водителей, комнаты для хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов, а также служебные помещения.

На втором этаже оборудовали гардероб с санузлами и душевыми для медиков и водителей, комнату психологической разгрузки, служебные кабинеты заведующего подстанцией, старшего врача и старшего фельдшера, комнату отдыха выездных бригад, зал совещаний, учебно-методический класс, медицинский архив и складские помещения. В здании установили рабочие станции ЕМИАС.

Также станцию оборудовали учебно-методическим классом. Там врачи смогут посещать теоретические занятия, а также отрабатывать практические навыки на специальных манекенах.

На подстанции в Коммунарке хотят разместить восемь бригад скорой помощи. Там будут трудиться 114 человек. В настоящее время на территории ТиНАО работают 52 бригады скорой помощи.

Собянин напомнил, что первую очередь многопрофильной клинической больницы в Коммунарке запустили в 2019 году, и строительство продолжается до сих пор.

"Мы в 2019 году запустили первую очередь в Коммунарке мощного современного медицинского центра – около 80 тысяч квадратных метров. И с первых дней запустили его как ковидный госпиталь – первый в России и самый мощный. До сих пор он работает в этой специализации", – заявил Собянин.

Он добавил, что, помимо самого госпиталя, был создан временный медицинский город, который взял на себя огромную нагрузку. Мэр выразил благодарность врачам Коммунарки, которые продолжают борьбу с коронавирусом.

"Параллельно, не останавливаясь, мы строим вторую очередь медицинского центра в Коммунарке. Это еще около 80 тысяч квадратных метров. Основная специализация этой части – это детское здравоохранение. Это роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница, дефицит коек в которых у нас в городе достаточно ощутим. Помимо этого, жители спрашивают по поводу амбулаторного центра в поликлинике. Он строится в составе второй очереди", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что за счет средств, выделенных на Адресную инвестиционную программу, в прошлом году в столице построили более 30 объектов социальной инфраструктуры. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на программу в 2019 году выделили 546,4 миллиарда рублей.

В городе возвели 13 зданий школ и детских садов, 6 объектов здравоохранения, 6 спортивных объектов, 8 новых станций метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 111 километров дорог, новые мосты, развязки и пешеходные переходы.

