В Коммунарке планируют открыть скейтпарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Коммунарке в конце лета планируют открыть скейтпарк. Он расположится на территории первого района строящегося жилого комплекса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь скейтпарка составит почти 450 квадратных метров. Там можно будет отрабатывать трюки на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, при подготовке проекта учитывались рекомендации экспертов в области экстремальных дисциплин.

Это позволит избежать ошибок при подготовке площадки для тренировок, а значит, гарантирует ей востребованность и безопасность эксплуатации, уверена Пятова.

Ранее сообщалось, что в административно-деловом центре "Коммунарка" планируют построить дворец спорта.

Сергей Собянин напомнил, что сейчас в ТиНАО работают 428 спортобъектов, включая 16 бассейнов, 44 спортзала и ледовый дворец. Физкультурой и спортом в новых округах занимаются около 40% жителей.