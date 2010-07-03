Собянин: строительство первой очереди больницы в Коммунарке будет завершено в течение года

12:12
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Строительство первой очереди медицинского центра "Новомосковский" – многопрофильной клинической больницы с перинатальным центром в поселке Коммунарка будет завершено в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Как и обещал, мы заканчиваем строительство больницы в "новой" Москве. Вообще, это самые современные больничные корпуса в России, больница, оснащенная современным оборудованием, логистикой, приемным отделением. В нашей стране и в Москве ничего подобного не строилось в последние годы. Первая очередь будет закончена уже в этом году. Я надеюсь, что до конца года примет первых пациентов", – сказал мэр.
Собянин также добавил, что полностью медицинское учреждение будет сдано в эксплуатацию в 2020 году.
Центр станет одним из крупнейших и лучших лечебных учреждений в городе. Здесь будет все необходимое для оказания качественной медицинской помощи жителям ТиНАО, Бутова и других соседних районов, в которых проживают сотни тысяч москвичей. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов со всего города, отметил мэр. По его словам, первые корпуса больницы должны достроить в этом году.
Строительство начали в январе 2017 года. Всего появится девять корпусов общей площадью свыше 157 тысяч квадратных метров.
Больничный комплекс на 1016 коек с реанимационными отделениями и 30 операционными оснастят современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. В его составе откроют детскую и взрослую больницы, перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь.
Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф. В медицинском центре "Новомосковский" будут работать более двух тысяч врачей и других специалистов.
Сейчас общая строительная готовность корпусов медцентра достигает 60%. Ввод в эксплуатацию пройдет в два этапа. До конца года откроют четыре корпуса. Это девятиэтажный палатный, шестиэтажный лечебно-диагностический, четырехэтажный вспомогательный и трехэтажный патологоанатомический корпуса. Сейчас во всех четырех заканчиваются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования.
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