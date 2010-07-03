Масштабную программу модернизации поликлиник запустят в столице

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Масштабную программу модернизации поликлиник планируют запустить в столице до конца текущего года, сообщил Сергей Собянин.

"Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей", – написал мэр на своей странице в Twitter.

В конце 2018 года Сергей Собянин поручил департаменту здравоохранения проанализировать оборудование в медицинских учреждениях Москвы и по необходимости заменить его на более современное.

Мэр заявил, что в ближайшие годы московские больницы должны быть приближены к единому стандарту. Собянин подчеркнул, что важно укрепить материальную базу здравоохранения, обеспечить удобную логистику для пациентов и врачей. Эту задачу столичное правительство должно воплотить за 5 лет. Также запланировано строительство более 30 новых поликлиник, приемных отделений и диагностических корпусов.

В четверг, 20 июня, проходит прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой президент назвал основные проблемы в области здравоохранения. По словам президента, основными проблемами являются дефицит специалистов, доступность первичного звена здравоохранения, а также обеспечение лекарствами.

По словам президента, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах страны.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.