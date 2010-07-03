Дворец спорта планируют построить в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В административно-деловом центре "Коммунарка" планируют построить дворец спорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Доступность спорта – одна из главных составляющих комфортной жизни", – подчеркнул мэр Москвы. По его словам, сейчас на территории ТиНАО уже открыто 428 спортивных объектов. В их числе – 16 бассейнов и 44 спортзала. "Планируем строить дворец спорта в АДЦ "Коммунарка", – добавил Собянин.

Доступность спорта - одна из главных составляющих комфортной жизни. Сейчас в #ТиНАО работают 428 спортобъектов, включая 16 бассейнов и 44 спортзала. Планируем строить дворец спорта в АДЦ "Коммунарка". В Новой Москве физкультурой и спортом занимаются около 40% жителей. pic.twitter.com/CrdHFOoOMD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июля 2019 г.



Мэр также подчеркнул, что физкультурой и спортом занимаются около 40% жителей ТиНАО.

Ранее сообщалось, что в Кузьминках появится 50-метровый бассейн. Необходимые для строительства документы утвердила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным. Новый бассейн будет частью физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", куда входят конноспортивная школа, футбольное поле с трибунами на 150 зрителей и тренировочная площадка.