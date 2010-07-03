ФОК с ледовой ареной построят в Некрасовке по просьбам жителей

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Некрасовке по просьбам жителей построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, бассейном, экстрим-парком и воркаут-площадкой, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, ФОК площадью порядка 20 тысяч квадратных метров возведут поблизости от станции метро "Некрасовка" и остановок общественного транспорта.

По проекту архбюро Alev Group трехэтажное здание по форме будет напоминать бумажный самолетик. У него будут панорамное остекление и навесной фасад из перфорированных алюминиевых кассет, которые, помимо декоративной функции, также выполнят роль экранов против солнца. Вечером на фасадах будет зажигаться архитектурная подсветка.

Для любителей экстремальных видов спорта на первом этаже организуют скалодром и роллердром с препятствиями разной степени сложности. Отдельные залы отведут под занятия хореографией и спортивной борьбой. На третьем этаже появится центр физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа, а также откроется шахматный клуб.

На территории спорткомплекса высадят деревья, организуют автомобильную и велопарковки, сделают площадки для воркаута и сдачи норм ГТО.

Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс появится недалеко от стадиона "Красный Октябрь" на северо-западе столицы. Площадь четырехэтажного ФОКа превысит три тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся бассейны для взрослых и детей, с раздевалками и буфетом. Этажом выше оборудуют игровой зал с трибуной для 60 зрителей. Там будут проходить занятия по баскетболу, волейболу и большому теннису как для детей, так и для взрослых.

На третьем этаже появится тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов. А на самом верхнем этаже обустроят кабинеты администрации ФОКа.