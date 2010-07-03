В Кузьминках построят 50-метровый бассейн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Кузьминках появится 50-метровый бассейн. Необходимые для строительства документы утвердила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным.
Отмечается, что новый бассейн будет частью физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы". Туда также входят конноспортивная школа, футбольное поле с трибунами на 150 зрителей и тренировочная площадка. Построят бассейн на средства Адресной инвестиционной программы столицы.
Сейчас в Москве работают 389 бассейнов, и это – не считая корпоративных или лечебных бассейнов, а также бассейнов в фитнес-клубах. 36 новых плавательных комплексов открыли в городе в период с 2011 по 2019 год. По замыслам столичных властей, в ближайшие годы в городе появятся еще 24 бассейна.
Шесть столичных вузов получили новые плавательные комплексы в рамках проекта "500 бассейнов". В их числе – РЭУ имени Плеханова, Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, РГСУ и Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Бибирево на средства городского бюджета построят ФОК с бассейном. В пятиэтажном здании разместят несколько тренажерных залов. В ФОК на Алтуфьевском шоссе также будут проводить занятия фитнесом и йогой.
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