Собянин осмотрел ход строительства нового спорткомплекса в Северном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход строительства конноспортивного комплекса для занятий современным пятиборьем. Его строят сейчас по адресу: 9-я Северная линия, 1Б (СВАО) для учеников спортивной школы олимпийского резерва "Северный" и соревнований.

"Я год назад встречался с вами и обещал, что мы этот объект сдадим. Действительно, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы, вообще для России. Комплекс пятиборья создается впервые. Здесь и конноспортивный манеж, стрелковый, плавательный бассейн на 50 метров. Это будет уникальный комплекс. Наша сборная, думаю, будет довольна. Будем проводить чемпионат мира по пятиборью. Район Северный будет центром пятиборья. Я надеюсь, что для жителей это будет дополнительная возможность заниматься спортом", – сказал мэр столицы.

Ранее сообщалось, что новый ФОК на северо-востоке Москвы планируют построить до конца 2019 года.

Строительство комплекса началось в мае 2016 года. Программа современного пятиборья включает стрельбу, легкую атлетику, плавание, фехтование и конкур.

Площадь здания составит 20,3 тысячи квадратных метров. Здание будет переменной этажности. В спорткомплексе обустроят 50-метровый плавательный бассейн на восемь дорожек с залом для подготовительных занятий, тир для стрельбы из лука на 70 метров, тир для стрельбы из пневматического оружия на 10 метров и оружия с лазерными насадками, манеж для легкой атлетики с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал, помещения для отдыха и восстановления спортсменов, медицинский блок. Также на двух манежах и в бассейне оборудуют трибуны по 300 мест каждая. В СК одновременно могут тренироваться до 280 спортсменов.

Уже выполнены монолитные работы по возведению основного здания, конноспортивного манежа и бассейна. В здании подключен водопровод, осуществлен монтаж вертикальных конструкций и перекрытий подземной и надземной части. Продолжаются работы по устройству фасадов, внешних и внутренних инженерных сетей, отделочные работы, монтаж технологического оборудования. На прилегающей территории оборудуют открытые автостоянки на 20 машино-мест и парковочные места для четырех автобусов.

Сейчас объект готов примерно на 80%. Завершить строительство планируется в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Некрасовке по просьбам жителей построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, бассейном, экстрим-парком и воркаут-площадкой.

