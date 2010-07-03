ФОК с бассейном построят в столичном районе Бибирево

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Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном планируется построить в столичном районе Бибирево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Власти Москвы одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы для участка на Алтуфьевском шоссе, владении 100.

В пятиэтажном здании площадью более шести тысяч квадратных метров разместят несколько тренажерных залов. В них можно будет заниматься фитнесом или йогой.

Объект построят на средства из городского бюджета, в соответствии с Адресной инвестиционной программой Москвы.

В районе Северный продолжается строительство конноспортивного комплекса для занятий современным пятиборьем. Его строят сейчас по адресу: 9-я Северная линия, 1Б.

ФОК с ледовой ареной, бассейном, экстрим-парком и воркаут-площадкой также построят в Некрасовке. Трехэтажное здание по форме будет напоминать бумажный самолетик.