В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что в столице отменяют ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров. Об этом он написал на своем персональном сайте.

"Отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений", – говорится в публикации мэра.

Собянин подчеркнул, что заведения все еще должны будут придерживаться требований Роспотребнадзора. В частности, нужно будет выполнять требования по рассадке посетителей, а также санитарному режиму.

Также с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер.

Ранее власти столицы решили смягчить с 22 января действующие ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. К привычному режиму работы вернулись колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования.