Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Врач призвала не расслабляться из-за снятия некоторых ограничений по коронавирусу в Москве

COVID-19: какие ограничения отменят в Москве с 22 января
город безопасность общество

Ситуация с распространением коронавируса в Москве начинает стабилизироваться: последнюю неделю ежедневно выявляется не более четырех тысяч новых случаев заражения, снижается и количество госпитализаций. Из-за этого в столице решили смягчить действующие ограничения. Рассказываем, какие меры, введенные из-за угрозы распространения COVID-19, теперь отменяются.

Учебные заведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 января в Москве снимается ряд ограничений, введенных из-за коронавируса.

К привычному режиму работы возвращаются колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые учреждения, которые находятся в ведении правительства Москвы. Для льготного проезда учащимся разблокируют транспортные карты.

Дистанционное обучение в вузах, подведомственных столичному правительству, сохранят. Это связано с тем, что до 6 февраля 2021 года по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается. До этой же даты продлевается "дистант" и в вузах, подведомственных Правительству Москвы.

Досуг

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Число зрителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах решили увеличить с 25 до 50% от общей вместимости площадок.

Комнаты и развлекательные центры для детей также возобновляют свою работу в прежнем режиме, но с одним условием: число детей и взрослых, одновременно находящихся там, не может превышать 50% общей вместимости.

В привычный ритм возвращаются музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Вместе с тем разрешается проводить массовые физкультурные, просветительские, развлекательные, выставочные, культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, если количество гостей не превышает 50% вместимости залов.

Дистанционная работа и домашний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несмотря на послабления, требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленную работу сохраняется и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

В прежнем режиме работы остаются и ночные клубы, бары, караоке, боулинги и предприятия общественного питания: они закрыты для гостей с 23:00 до 06:00.

Кроме того, Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом после прохождения вакцинации они снова смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Их социальные карты разблокируют через 14 дней после того, как они получат второй компонент вакцины.

Не повод расслабляться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться и тогда можно будет снять другие, пока сохраняющиеся ограничения.

"Залог успеха – активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом", – призвал Собянин.

В свою очередь, врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 заявила, что, даже несмотря на снятие ряда ограничений, расслабляться не стоит.

"Расслабляться мы не можем в первую очередь до того времени, пока у нас не сформируется адекватный коллективной иммунитет. Расслабляться еще не стоит и потому, что сейчас наблюдается всплеск заболеваемости всеми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом", – объяснила эксперт.

Санитарно-эпидемиологические меры мы должны соблюдать и не забывать о них: это касается и соблюдения безопасного расстояния, и ношения масок в общественных местах. Следует все-таки минимизировать посещение общественных мест.
Татьяна Романенко
врач-терапевт высшей категории

Вместе с тем врач напомнила, что, например, для продуктов существует доставка. Если все-таки решили выбраться в магазин, то лучше выбирать время, когда его загруженность невысокая.

Общественным местам, по мнению Романенко, стоит предпочесть досуг на свежем воздухе: покататься на лыжах или коньках.

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