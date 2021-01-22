Врач призвала не расслабляться из-за снятия некоторых ограничений по коронавирусу в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве начинает стабилизироваться: последнюю неделю ежедневно выявляется не более четырех тысяч новых случаев заражения, снижается и количество госпитализаций. Из-за этого в столице решили смягчить действующие ограничения. Рассказываем, какие меры, введенные из-за угрозы распространения COVID-19, теперь отменяются.
Учебные заведения
Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 января в Москве снимается ряд ограничений, введенных из-за коронавируса.
К привычному режиму работы возвращаются колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые учреждения, которые находятся в ведении правительства Москвы. Для льготного проезда учащимся разблокируют транспортные карты.
Дистанционное обучение в вузах, подведомственных столичному правительству, сохранят. Это связано с тем, что до 6 февраля 2021 года по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается. До этой же даты продлевается "дистант" и в вузах, подведомственных Правительству Москвы.
Досуг
Число зрителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах решили увеличить с 25 до 50% от общей вместимости площадок.
Комнаты и развлекательные центры для детей также возобновляют свою работу в прежнем режиме, но с одним условием: число детей и взрослых, одновременно находящихся там, не может превышать 50% общей вместимости.
В привычный ритм возвращаются музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Вместе с тем разрешается проводить массовые физкультурные, просветительские, развлекательные, выставочные, культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, если количество гостей не превышает 50% вместимости залов.
Дистанционная работа и домашний режим
Несмотря на послабления, требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленную работу сохраняется и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.
В прежнем режиме работы остаются и ночные клубы, бары, караоке, боулинги и предприятия общественного питания: они закрыты для гостей с 23:00 до 06:00.
Кроме того, Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом после прохождения вакцинации они снова смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Их социальные карты разблокируют через 14 дней после того, как они получат второй компонент вакцины.
Не повод расслабляться
Мэр выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться и тогда можно будет снять другие, пока сохраняющиеся ограничения.
"Залог успеха – активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом", – призвал Собянин.
В свою очередь, врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 заявила, что, даже несмотря на снятие ряда ограничений, расслабляться не стоит.
"Расслабляться мы не можем в первую очередь до того времени, пока у нас не сформируется адекватный коллективной иммунитет. Расслабляться еще не стоит и потому, что сейчас наблюдается всплеск заболеваемости всеми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом", – объяснила эксперт.
Вместе с тем врач напомнила, что, например, для продуктов существует доставка. Если все-таки решили выбраться в магазин, то лучше выбирать время, когда его загруженность невысокая.
Общественным местам, по мнению Романенко, стоит предпочесть досуг на свежем воздухе: покататься на лыжах или коньках.