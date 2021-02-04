Переболевшие COVID-19 назвали пять странных симптомов болезни

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Испанские исследователи выявили пять странных симптомов болезни у переболевших COVID-19, передает издание Daily Express.
Группа ученых из Мадрида провела исследование, в котором приняли участие 666 пациентов с коронавирусом. В результате они обнаружили, что у четверти из них были выявлены такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки. Также каждый десятый пациент с пневмонией испытывал жжение в ладонях и ступнях.
Ранее британские ученые выявили в мире около четырех тысяч мутаций коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что для безопасности производители Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и другие начали изучать, как они могут улучшить свою вакцину.
Во всем мире выявлено, по данным ВОЗ, более 103,3 миллиона случаев коронавируса, свыше 2,2 миллиона человек скончались. В России выявлено 3 917 918 случаев COVID-19, вылечились 3 389 913 человек, скончались 75 205.
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