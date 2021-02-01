В Армении одобрили применение вакцины "Спутник V"

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Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает RT.

Отмечается, что решение принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле и некоторых других странах.

Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что российская вакцина от коронавируса может сыграть важную роль в борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что препарат может быть использован в миссиях ООН. Генсек также выразил надежду, что вакцина будет вскоре сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

