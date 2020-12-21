"Спутник V" получил первое регистрационное удостоверение за рубежом

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Вакцина "Спутник V" получила первое регистрационное удостоверение за рубежом. Оно было получено в Белоруссии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", – сообщил Дмитриев в ходе встречи руководства AstraZeneca с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что на территории страны планируют запустить производство прививок. Дмитриев подчеркнул, что РФПИ также готова обеспечить вакциной страны Запада.

Специалист также заверил, что "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса.

"Мы подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов", – отметил Дмитриев.

РФПИ, Центр имени Гамалеи и AstraZeneca подписали соглашение о совместном противодействии коронавирусу. Между российским учреждением и британской компанией сотрудничество в рамках испытаний вакцины начнется в ближайшее время.