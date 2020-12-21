Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Центр имени Гамалеи и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, передает РИА Новости.

К соглашению также присоединились Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм". Владимир Путин поздравил представителей организации с подписанием меморандума в формате видеоконференции.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что совместные испытания с AstraZeneca начнутся в ближайшее время.

Ранее он отмечал, что британская компания не имеет эффективного бустирующего компонента. По словам Гинцбурга, они имеют лишь первый компонент вакцины, которого недостаточно для выработки иммунитета от коронавируса. В качестве второго компонента будет использоваться тот, который входит в состав вакцины "Спутник V".