Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр имени Гамалеи и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, передает РИА Новости.
К соглашению также присоединились Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм". Владимир Путин поздравил представителей организации с подписанием меморандума в формате видеоконференции.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что совместные испытания с AstraZeneca начнутся в ближайшее время.
Ранее он отмечал, что британская компания не имеет эффективного бустирующего компонента. По словам Гинцбурга, они имеют лишь первый компонент вакцины, которого недостаточно для выработки иммунитета от коронавируса. В качестве второго компонента будет использоваться тот, который входит в состав вакцины "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: