Гинцбург привил от коронавируса свою 14-летнюю внучку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что провакцинировал от COVID-19 свою четырнадцатилетнюю внучку.
"До 18 население у нас называется дети, хотя в 14-15 и 16 лет они, как моя внучка, она, соответственно, весом в свою маму... В 14 лет я ее провакцинировал", – заявил ученый в фильме "Спутник V. Все о первой российской вакцине от коронавируса", который опубликован на YouTube.
В настоящее время применение вакцины разрешается для людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Ранее Гинцбург рассказал, что испытание вакцины "Спутник V" на детях начнется после ее проверки взрослых. Затем, по его словам, действие вакцины будет испытано на беременных.
Разработчики вакцины сообщали, что против тяжелых случаев COVID-19 вакцина показала 100% эффективности. Общая же эффективность препарата составила 91,4%.
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