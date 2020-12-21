Производство вакцины "Спутник V" началось в Казахстане

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В Казахстане началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится на сайте правительства республики.
"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным", – сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что на базе комплекса будет произведено два миллиона доз вакцин. Массовую вакцинацию в Казахстане планируют начать в феврале 2021 года. В первую очередь вакцинацию на добровольной основе пройдут медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов и лица с хроническими заболеваниями.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Сообщалось, что приоритетом первого уровня в получении препарата обладают работники медицинских и образовательных организаций, а также лица социального обслуживания и имеющие хронические заболевания.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе.
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