Вакцина РФ может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией – генсек ООН

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что российская вакцина от коронавируса может сыграть важную роль в борьбе с пандемией. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе (с пандемией коронавируса. – Прим.ред.)", – рассказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что препарат может быть использован в миссиях ООН. Генсек также выразил надежду, что вакцина будет вскоре сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вакцину "Спутник V" уже зарегистрировали в ОАЭ, Парагвае, Венесуэле, Венгрии и других государствах. Сообщалось, что препарат прошел успешную регистрацию в 14 странах. Планируется, что в скором времени его зарегистрируют более чем в 25 странах.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.

