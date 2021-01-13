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В мире

21:51

Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. Об этом говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", – говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что поставки будут осуществлены благодаря партнерам фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что "Спутник V" является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна получит свыше 10 миллионов доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Он сообщал, что население получит препарат бесплатно.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

Более 1,5 млн человек в мире привились российской вакциной от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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