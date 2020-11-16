Мадуро заявил, что Венесуэла получит свыше 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Свыше 10 миллионов доз российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставят в Венесуэлу. Такое заявление сделал президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

Ожидается, что российский препарат отправят в Венесуэлу в первом триместре 2021 года

"Мы позаботились о том, чтобы нам поставили более 10 млн вакцин", – сообщил Мадуро в ходе своего выступления.

Как пишет ТАСС, власти Венесуэлы также планируют начать производство российской вакцины на территории страны.

По заявлению вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, российский препарат начнет поступать в страну уже в январе 2021 года.

"Хорошие результаты и новости для нашей страны – мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле. – Прим. ред.) и поставки начиная с января", – заявила она.

Испытания российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле начались 15 октября. В программе принимают участие 2 тысячи волонтеров.

Президент Мадуро заявил, что привьется российской вакциной от COVID-19.Он также сообщал, что препарат хотят испытать его сын и сестра.

Позднее Мадуро рассказал о ходе испытаний российской вакцины. Президент латиноамериканской страны призвал дождаться окончания исследований.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи.