Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

13:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI) зарегистрировал на территории страны российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутника V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии", – передает ТАСС сообщение фонда.
Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале.
До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
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