Произведено уже 6,5 млн двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V" – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 6,5 миллиона двухкомпонентных доз российской вакцины "Спутник V" уже произведено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая в Совфеде.
Он также сообщил, что в российские регионы в феврале планируется поставить 5,17 миллиона доз вакцины против COVID-19.
Согласно данным из презентации Мурашко, представленной в ходе правительственного часа, почти 2,2 тысячи медицинских организаций в стране участвуют в массовой вакцинации против коронавируса.
Ранее РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.
16 января в Бразилии запросили разрешение на экстренное использование "Спутника V". Речь шла о 10 миллионах доз препарата.
Накануне посол Италии в Москве Паскуале Терраччано привился вакциной "Спутник V". Дипломат заявил, что не испытал побочных эффектов от препарата.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
Посол Италии в России привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
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