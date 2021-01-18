РФПИ и Центр имени Гамалеи создали международный научный совет по вакцине "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это будет площадка, где разработчики препарата смогут обмениваться мнениями с ведущими зарубежными специалистами.
В состав совета вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
Вирусолог рассказал, надо ли прививаться переболевшим COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: