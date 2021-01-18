РФПИ и Центр имени Гамалеи создали международный научный совет по вакцине "Спутник V"

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это будет площадка, где разработчики препарата смогут обмениваться мнениями с ведущими зарубежными специалистами.

В состав совета вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

