Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Парагвае

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Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации вакцины "Спутник V" в Парагвае.

"Министерство здравоохранения Республики Парагвай зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". При ускоренной процедуре регистрации вакцины не проводились дополнительные клинические исследования на территории государства", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее вакцина "Спутник V" была зарегистрирована по аналогичной процедуре в Венесуэле, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине. Благодаря международным партнерам РФПИ в Южной Корее, Индии, Китае и других будут обеспечены поставки препарата.

Ранее РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.