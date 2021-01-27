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Москва 24

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В мире

18:33

В МИД сообщили об обсуждениях поставок "Спутника V" с Африканским союзом

медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В министерстве иностранных дел России рассказали, что поставки вакцины от COVID-19 "Спутник V" обсуждаются с Африканским союзом. Об этом сообщает RT.

"В этом контексте 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT), созданной августе 2020 года по инициативе председателя Африканского союза, президента ЮАР С. Рамафозы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в Африканском союзе планируют вакцинировать около 60% населения континента (780 миллионов человек).

Ранее сообщалось, что "Спутник V" в скором времени планируют зарегистрировать более чем в 25 странах.

Антикоронавирусную вакцину "Спутник V" зарегистрировали в ОАЭ и в Венгрии. Последняя стала первым государством Евросоюза, которое готово применить российский препарат. Также сообщалось о регистрации вакцины в Парагвае и Венесуэле.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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