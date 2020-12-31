В Сербии разрешили применение вакцины "Спутник V"

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Агентство по медикаментам Сербии разрешило применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя агентства Павле Делича.

"Создались условия, чтобы она [вакцина] использовалась для иммунизации", – сказал Делич.

По его словам, качество, безопасность и эффективность российской вакцины подтверждаются ее соответствием всем требованиям, предусмотренным законами страны.

Ранее сообщалось, что вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине стартовала 29 декабря.