Вакцинация "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря

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Фото: picture alliance/dpa/TASS/Ralf Hirschberger
Вакцинация российским препаратом "Спутник V" стартует 29 декабря. Об этом информирует пресс-служба президента страны.
Как пишет РИА Новости, глава государства Альберто Фернандес на совещании сообщил губернаторам регионов, что в понедельник будет завершена доставка препарата в каждую провинцию.
"Участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране", – отмечает пресс-служба президента.
В четверг, 24 декабря, в Аргентину прибыла партия российской вакцины "Спутник V" количеством 300 тысяч доз. 5 миллионов прибудут в страну в январе, а еще 14 миллионов – в феврале.
"Идея состоит в том, чтобы к осени (весной для России. – Прим. Ред.) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель", – приводятся в заявлении слова президента.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что к концу года вакциной от COVID-19 обеспечат около 1,5 миллиона россиян. С таким тезисом специалист выступал на брифинге, посвященном поставке российского препарата от коронавируса в Аргентину.
24 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что означает буква "V" в названии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также оценил сотрудничество с Аргентиной по вакцине РФ.
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