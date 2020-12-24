Собянин выразил уверенность, что Москва справится с пандемией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин выразил уверенность, что столица справится с пандемией коронавируса.

"Не надо впадать в уныние, Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой, будет и на нашей улице праздник, настоящий праздник", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что сказал про праздник в том числе в буквальном смысле. Градоначальник выразил надежду на то, что все столичные фестивали обязательно вернутся, а Москва после невзгод будет еще сильнее.

Ранее Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем. Он отметил, что выходной обязательно получат сотрудники бюджетных учреждений города, которые не задействованы в подготовке к Новому году.