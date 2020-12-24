Собянин рекомендовал всем работодателям сделать 31 декабря выходным

Фото: "Московские сезоны"

Сергей Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем. Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"...рекомендуем, конечно, всем другим [небюджетным] предприятиям и организациям, чтобы 31-е число сделали для горожан выходным днем", – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что выходной обязательно получат сотрудники бюджетных учреждений города, которые не задействованы в подготовке к Новому году. Мэр Москвы также напомнил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, в предстоящие годы 31 декабря могут сделать нерабочим днем на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что рекомендацию о нерабочем дне 31 декабря представили в Московской области. Соответствующий документ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Накануне Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, и отметил, что работа в последний день года обычно бывает своеобразной.