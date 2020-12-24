Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
"Сегодня утром принято решение объявить 31 декабря выходным днем. Указ сейчас готовится. Юристы прорабатывают детали документа, в том числе рассматривают возможность сделать это без переноса с другого выходного дня", – сказал собеседник агентства.
Накануне Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, поскольку на федеральном уровне это сделать в настоящее время невозможно.
Последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области и Санкт-Петербурге.
Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года приходится на 11 января.
Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
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