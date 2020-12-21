В Петербурге 31 декабря объявили выходным

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В Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

Сотрудники исполнительных органов государственной власти города отработают этот день 26 декабря, в субботу.

"Этот год был сложным для нас. У людей должна быть возможность в новогодние праздники отдохнуть в кругу семьи", – отметил губернатор.

Ранее последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Кроме того, такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. Также в этот день не будут работать в Ямало-Ненецком автономном округе.