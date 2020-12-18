Власти Иркутской области объявили 31 декабря выходным днем

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он объявил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы посоветовались с руководителями муниципальных образований и решили, что 31 декабря в регионе будет выходным. С чем я вас поздравляю", – сказал Кобзев.

По его словам, решение о выходном дне для находящихся на дежурстве служб и работников будут принимать руководители.

Ранее последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Кроме того, такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. Также в этот день не будут работать в Ямало-Ненецком автономном округе.



