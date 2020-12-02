В ГД призвали регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днем

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что регионам пока не следует спешить объявлять 31 декабря выходным днем, сообщает RT.
"Обоснованно, когда регион объявляет выходной день из-за религиозного праздника, если в нем большая часть населения относится к той или иной конфессии. Когда речь идет о федеральных праздниках, то тут субъекты не должны торопиться с таким решением", – пояснила парламентарий.
Бессараб добавила, что 31 декабря может быть праздничным или выходным днем, если попадает на соответствующий год.
"В 2021 году 2 января попадает на субботу, поэтому его перенесут на 31 декабря, и в этот день мы будем отдыхать", – сказала она.
Ранее сообщалось, что Кремль оставил на усмотрение регионов принятие решения о выходном дне 31 декабря.
Известно, что власти Белгородской области приняли решение о переносе выходного с 26 декабря на 31 декабря.
Госдума отклонила законопроект о нерабочем дне 31 декабря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: