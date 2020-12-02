В ГД призвали регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днем

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что регионам пока не следует спешить объявлять 31 декабря выходным днем, сообщает RT.

"Обоснованно, когда регион объявляет выходной день из-за религиозного праздника, если в нем большая часть населения относится к той или иной конфессии. Когда речь идет о федеральных праздниках, то тут субъекты не должны торопиться с таким решением", – пояснила парламентарий.

Бессараб добавила, что 31 декабря может быть праздничным или выходным днем, если попадает на соответствующий год.

"В 2021 году 2 января попадает на субботу, поэтому его перенесут на 31 декабря, и в этот день мы будем отдыхать", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Кремль оставил на усмотрение регионов принятие решения о выходном дне 31 декабря.

Известно, что власти Белгородской области приняли решение о переносе выходного с 26 декабря на 31 декабря.