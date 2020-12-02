Первый российский регион сделал 31 декабря выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Белгородской области первыми в России решили сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем в регионе, перенеся выходной на эту дату с 26 декабря. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

"Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день, 26 декабря 2020 года. Предоставить работникам подразделений другой день отдыха 31 декабря 2020 года", – говорится в документе.

В распоряжении также содержится рекомендация для муниципалитетов и хозяйствующих субъектов рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений.

Ранее Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. В министерстве труда и социальной защиты объясняли, что перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день нарушит требования 110-й статьи ТК.