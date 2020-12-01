В Совфеде заявили, что регионы сами определят режим работы 31 декабря

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Регионы РФ и предприятия самостоятельно смогут определить, делать 31 декабря рабочим или выходным днем. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, передает РИА Новости.

"Я думаю, что главы регионов сами решат эту проблему, как и руководители предприятий, которые, наверное, будут советоваться со своими коллективами, профсоюзами. Не надо перенапрягать ситуацию избыточной активностью", – заявил сенатор.

Рязанский напомнил, что в 2020 году 31 декабря все еще будет считаться рабочим днем. Он также подчеркнул, что ряд организаций и предприятий должны работать в последний день года ради системы обеспечения жизнедеятельности или для получения дополнительной прибыли.

Ранее с предложением объявить 31 декабря в регионах выходным днем выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Также стало известно, что Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Депутат Ярослав Нилов отметил, что такое решение было принято только для 2021 года.

