Общественники просят глав регионов объявить 31 декабря выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.
"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря – выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <...> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан", – заявил Хамзаев.
По его мнению, дополнительный выходной 31 декабря дал бы россиянам возможность посвятить больше времени своей семье и подготовке к празднику. Общественник подчеркнул, что сейчас данная инициатива активно обсуждается депутатами и экспертными сообществами.
Ранее Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. В министерстве труда и социальной защиты объясняли, что перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день нарушит требования 110-й статьи ТК.
Проект был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре 2019 года. В документе говорилось, что перенос выходного дня позволил бы работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 31 декабря в будущем году россияне будут отдыхать. Это связано с тем, что 2 и 3 января 2021 выпадают на выходные дни.
31 декабря будет выходным днем в 2021 году
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