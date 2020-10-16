В 2021 году 31 декабря будет выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", – сказано в сообщении.
Отмечается, что всего в 2021 году будет организовано семь праздничных периодов. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.
Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, министерство хотело сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу. Тогда уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала данную инициативу.
Стало известно число россиян, желающих объявить 31 декабря выходным днем
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