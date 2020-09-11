Москалькова предложила сделать 31 декабря постоянным выходным

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днем, сообщает ТАСС.

Более того, она считает, что этот день можно сделать выходным на постоянной основе.

"Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже старается подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику", – заявила Москалькова.

Она напомнила, что для медицинских учреждений, правоохранительных органов и непрерывных производств всегда были исключения. "Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику", – заключила Москалькова.

Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, министерство хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.

В проекте постановления указано, что нерабочими также могут быть периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в июне направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул. По предложению сенатора, из-за последствий пандемии достаточно установить выходные с 1 по 3 января.

В Госдуме отмену длинных новогодних праздников не поддержали, отметив, что эта инициатива может вызвать негативную реакцию в обществе. В Минтруде обещали рассмотреть законопроект в установленном порядке, но уточнили, что новогодние каникулы определяются Трудовым кодексом РФ.

