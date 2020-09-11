Москалькова предложила сделать 31 декабря постоянным выходным

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днем, сообщает ТАСС.
Более того, она считает, что этот день можно сделать выходным на постоянной основе.
"Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже старается подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику", – заявила Москалькова.
Она напомнила, что для медицинских учреждений, правоохранительных органов и непрерывных производств всегда были исключения. "Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику", – заключила Москалькова.
Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, министерство хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.
В проекте постановления указано, что нерабочими также могут быть периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в июне направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул. По предложению сенатора, из-за последствий пандемии достаточно установить выходные с 1 по 3 января.
В Госдуме отмену длинных новогодних праздников не поддержали, отметив, что эта инициатива может вызвать негативную реакцию в обществе. В Минтруде обещали рассмотреть законопроект в установленном порядке, но уточнили, что новогодние каникулы определяются Трудовым кодексом РФ.
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным
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