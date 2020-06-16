Минтруд рассмотрит вопрос о сокращении новогодних праздников

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Минтруд РФ рассмотрит в установленном порядке законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В то же время первая неделя после Нового года считается выходной в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В пресс-службе Минтруда уточнили, что любые изменения в ТК необходимо обсудить с работодателями и работниками.
"Законопроект поступил в Минтруд России и будет рассмотрен в установленном порядке. Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово", – отметили в ведомстве.
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал сокращение новогодних праздников в 2021 году. Он отметил, что данный вопрос требует всестороннего рассмотрения. По его мнению, не стоит привязывать данное предложение Совфеда к компенсациям нерабочих недель, обусловленным необходимостью самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Ранее в Минтруде рассказали об особенностях проекта об удаленной работе. В ведомстве сообщили, что принятие изменений закрепит новые права и обязанности работника и работодателя. Помимо того, благодаря данному законопроекту определят понятия дистанционной, временной дистанционной и комбинированной работы.
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