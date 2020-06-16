В Госдуме прокомментировали сокращение новогодних каникул

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Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев заявил Москве 24 о необходимости всестороннего рассмотрения вопроса о сокращении новогодних праздников в 2021 году.

По его мнению, не стоит привязывать данное предложение Совфеда к компенсациям нерабочих недель, обусловленным необходимостью самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.





Михаил Терентьев зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Думаю, что вопросы о сокращении выходных дней во время новогодних праздников требуют обсуждения профсоюзами и работодателями, с учетом мнения этих заинтересованных сторон. Необходимо прийти к какому-то сбалансированному решению. Нужно услышать их мнение.

"Обсуждение о сокращении выходных дней в новогодние праздники обсуждается уже давно, и не стоит эти решения притягивать к тому, что было много выходных, много нерабочих дней в связи с пандемией. Это вообще неправильно", – считает депутат.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул.

Сенатор предлагает, чтобы нерабочими были дни с 1 по 3 января. Таким образом он хочет компенсировать вынужденные нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса.