В Госдуме прокомментировали сокращение новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев заявил Москве 24 о необходимости всестороннего рассмотрения вопроса о сокращении новогодних праздников в 2021 году.
По его мнению, не стоит привязывать данное предложение Совфеда к компенсациям нерабочих недель, обусловленным необходимостью самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
"Обсуждение о сокращении выходных дней в новогодние праздники обсуждается уже давно, и не стоит эти решения притягивать к тому, что было много выходных, много нерабочих дней в связи с пандемией. Это вообще неправильно", – считает депутат.
Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул.
Сенатор предлагает, чтобы нерабочими были дни с 1 по 3 января. Таким образом он хочет компенсировать вынужденные нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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