Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.

Согласно Трудовому кодексу, этот праздник отмечается 12 июня, соответственно, день является нерабочим.

В 2020 году он выпадает на пятницу, а значит, жители страны будут отдыхать три дня – с 12 по 14 июня.

Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

В текущем году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня. Россияне будут работать со 2 по 3 ноября и с 5 по 6, а отдыхать 4, 7 и 8 ноября.

В связи с майскими праздниками россияне отдыхали с 1 по 6 мая и с 9 по 12 мая. Таким образом, у жителей России было восемь выходных дней.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились. Он добавил, что на удаленный режим работы перешли около 10% россиян.

Член Совета ассоциации "Юристы за трудовые права" и член экспертного совета при Минюсте РФ Ксения Печеник объяснила правила ухода в отпуск для сотрудников, работающих удаленно в условиях самоизоляции. По ее словам, те, чей отпуск был утвержден согласно графику и выпал на нерабочий месяц, могут перенести его только с согласия работодателя. Отказ начальства пойти навстречу в этом вопросе можно будет оспорить в суде, уточнила юрист.