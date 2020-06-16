В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

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Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул, сообщает РИА Новости.

Сенатор предлагает, чтобы нерабочими были дни с 1 по 3 января. Таким образом он хочет компенсировать вынужденные нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Согласно предложению Кутепова, неделя с 4 по 8 января должна стать рабочей, за исключением 7 января. Отмечается, что указанные изменения будут действовать только в 2021 году. Поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере. При этом в Роструде сообщили, что, в случае если сотрудник в этот день не работает, заработная плата уменьшена не будет.