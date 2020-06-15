Заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию подали 685 тыс человек

13:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию подали 685 тысяч человек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня. На участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали заявки уже 685 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Записаться на онлайн-голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. С 1 июля все граждане смогут принять участие в голосовании только на своем участке по месту жительства.
К голосованию допускаются лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. Авторизовавшись на порталах и перейдя на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.
Москвичам нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Когда заявка будет отправлена, указанную информацию сопоставят со сведениями, загруженными в централизованную базу данных избирателей.
Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию, ему надо поставить галочку напротив графы "Да". Если против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Около 700 тыс москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
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