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Народная артистка РФ Роксана Бабаян отметила важность проведения голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мне важен уже сам факт проведения всенародного плебисцита по поправкам в Конституцию. Без участия народа и народной воли никакие законы не работают в принципе. Я читаю отзывы о поправках и вижу, как наша страна меняется", – рассказала Бабаян.

Она подчеркнула, что замечает, как люди стали меняться и проявлять интерес к происходящему в стране. По ее словам, сейчас большинство граждан принимают активное участие в различных голосованиях, потому что они не хотят, чтобы принимались какие-то решения без их участия.

"Вместе с тем совершенно очевидно, что залогом развития нашего общества является наша солидарность. В одной из поправок как раз говорится о том, что в России создаются условия для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение к человеку труда", – сказала Бабаян.

Она также отметила важность поправок о недопустимости отчуждения территорий, а также о сохранении природного многообразия страны и формирования ответственного отношения к животным.

"Считаю очень правильной поправку о недопустимости отчуждения территорий. Ведь территория – это то, что является незыблемой точкой отсчета и человека, и страны в целом. Не менее важна поправка о создании благоприятных условий для жизни людей, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование ответственного отношения к животным", – пояснила Бабаян.

Она добавила, что многие предлагаемые поправки говорят о том, что "формируется новое, более бережное, вдумчивое, ответственное отношение ко всему, что входит в понятие "страна". Народная артистка отметила, что обязательно примет участие в голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

